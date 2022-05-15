ЗМІ: Швеція подасть заявку до НАТО у вівторок

Уряд Швеції змінив внутрішні плани та має намір офіційно подати заявку на вступ до НАТО 17 травня, повідомляє Українська правда.

Про це із посиланням на власні джерела пише видання Svenska Dagbladet.

За даними видання, є розпланований процес, за яким офіційний лист із заявкою Швеції про приєднання до Північно-Атлантичного Альянсу буде переданий у вівторок у Брюсселі генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу (або його представникам, якщо Столтенберг, що перебуває в самоізоляції з підтвердженим коронавірусом, ще не повернеться на роботу).

Це рішення не оприлюднюється офіційно через те, що правляча соціал-демократична партія, де є також противники членства ще не завершила внутрішню дискусію. Утім, оскільки НАТО-скептики лишилися в меншості, очікується що в неділю ввечері урядовці оголосять про схвалення курсу на НАТО.

Раніше Фінляндія офіційно оголосила, що подасть заявку до НАТО, і також планує зробити це у вівторок.

Очікується, що юридичний процес вступу Фінляндії та Швеції у НАТО теж буде прискорений.