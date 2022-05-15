Мер: у Мелітополі окупанти збирають списки мешканців, готуються до референдуму

У Мелітополі Запорізької області окупанти збирають дані про людей, що залишилися в місті. Ймовірно, готуються до референдуму, повідомляє Укрінформ.

Про це під час національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На жаль, ситуація в місті з кожним днем ​​стає все більш напруженою. Кілька днів тому росіяни почали в бібліотеці збирати списки людей. Вони це роблять, прикриваючись добрими намірами. Кажуть, що у зв'язку з тим, що 80% у місті безробітних, збирають дані, щоб допомогти з роботою, але в такий спосіб вони намагаються відновити реєстр тих жителів, які залишилися у місті", - сказав він.

Федоров припускає, що ці дані окупанти будуть використовувати, не виключено, що вони готуються до референдуму.

Як повідомлялося, за інформацією міського голови Івана Федорова, у тимчасово захопленому ворогом Мелітополі партизани знищили понад 100 окупантів та провели понад 20 успішних операцій опору окупантам.