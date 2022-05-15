Бербок пообіцяла Фінляндії та Швеції якнайшвидший вступ до НАТО

Члени Північноатлантичного альянсу швидко розглянуть питання ухвалення двох нових членів – Фінляндії та Швеції, повідомляє Укрінформ.

Про це міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок сказала у неділю у Берліні, де 14-15 травня відбулася зустріч глав МЗС країн НАТО.

«НАТО – це альянс відкритих дверей, і тому ми вітаємо Фінляндію та Швецію, якщо їхні парламенти, їхні товариства вирішать це зробити (стати членами НАТО – ред.)», - заявила політик журналістам на полях зустрічі.

Вона впевнена, що Фінляндію та Швецію швидко приймуть до Альянсу, що всі 30 країн не хочуть перешкодити швидкому приєднанню цих двох держав. Зокрема, з її слів, Німеччина швидко ратифікує відповідний документ.

Бербок також зазначила, що Швецію та Фінляндію в НАТО "штовхнув" сам президент РФ Путін.

Як повідомлялося, міністри зовнішньополітичних відомств двох країн розповіли про просування Фінляндії та Швеції на шляху до НАТО у перший день неформальної зустрічі глав МЗС країн Альянсу у суботу. Обидві держави вже давно є партнерами НАТО. Прийняти рішення щодо необхідності членства, причому у найближчій переспективі, їх змусила агресія Росії проти України.

Тим часом Москва вже заявила, що розглядає вступ до блоку Фінляндії, з якою має майже 1300 кілометрів загального кордону, як загрозу своїй безпеці.