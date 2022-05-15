Туреччина звинуватила Фінляндію та Швецію у підтримці тероризму

Туреччина звинуватила Фінляндію та Швецію у підтримці терористичної організації. Позицію Анкари щодо цього країнам НАТО пояснив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить брифінг Чавушоглу за підсумками зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО.

"Ми пояснили підтримку Швецією та Фінляндією терористичної організації країнам-членам на зустрічі НАТО", - сказав міністр.

За його словами, у ході зустрічі він особливу увагу звернув на постачання Швецією зброї Робочої партії Курдистану, яку в Туреччині визнано терористичною організацією. Крім того, Чавушоглу наголосив на обмеженнях на експорт озброєнь Анкарі, введеному Гельсінкі та Стокгольмом.

"Обмеження дозволів на експорт (для Туреччини – ред.) країнами, які стануть членами НАТО, є неприйнятною ситуацією", – уточнив глава МЗС.

На зустрічі зі своїми колегами з Фінляндії та Швеції Чавушоглу сказав, що прийнято рішення продовжити роботу над вирішенням проблем Туреччини.

Нагадаємо, 13 травня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара може заблокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Згодом глава МЗС країни додав, що ця ідея не подобається турецькому народу.

При цьому Туреччина заявила, що не має наміру зачиняти двері для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, але тільки після того, як інтереси Анкари будуть враховані.