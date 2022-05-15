Синєгубов: на Харківщині ЗСУ відтісняють ворога до кордону

Збройні сили України відтісняють російські війська до кордону з РФ у Харківській області, повідомляє Корреспондент.

Цю інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі українського телемарафону.

Так, у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про такий рух лінії фронту, що з'явилася раніше, він сказав:

"Інформація відповідає дійсності, але поки що назвати населені пункти не можемо, тому що йдуть активні бойові дії, військова операція… Ми маємо зробити все, щоб ворог вийшов з півночі нашої області, і далі вже рухатимемося на звільнення інших територій".

За його словами, момент переходу до контрнаступу був переломним, оскільки захисники відсунули ворожі сили, чим зменшили кількість обстрілів у Харкові.

Синєгубов додав, що Харківська область є стратегічним напрямком, адже РФ планує створити "коридор" на Луганську та Донецьку області:

"Наше завдання вибити ворога звідти, фактично перерізавши ту артерію, якою йде логістика до цих областей. Крім того, ворог дуже чітко розуміє, що як тільки ми дамо слабину хоч на будь-якому напрямку, то він одразу цим скористається. Ми розуміємо, що надії взяти Харків, Харківську область він не залишає.

Раніше повідомлялося, що війська РФ відступають на Ізюмському напрямі. Рух ворога відбувається у напрямку Донбасу, частина ворожих сил потім повертається через Борову у напрямку Куп'янська з пошкодженою технікою.