Захисники "Азовсталі" п'ють технічну воду та мають малі запаси їжі

Захисники "Азовсталі" мають великі проблеми з їжею та водою, повідомляє УНІАН.

Про це під час прес-конференції заявили дружини військових.

Юлія - дружина бійця Арсенія Федосюка повідомила, що військові майже не мають змоги вийти згори, бо перебувають під постійними обстрілами.

"Більшість часу вони перебувають у бункері, бо йдуть постійні бомбардування. Це тритонні бомби, це авіація, яка працює постійно, це артилерія корабельна та наземна, це танки. Вони по три дні не виходили на поверхню... Вони буквально не бачать". сонця вони дихають грибком, якого дуже багато, а коли виходять, то шукають воду, шукають їжу", - додала Юлія.

Також дружини військових повідомили, що води на "Азовсталі" дуже мало, і доводиться пити технічну воду.

"Дуже маленька кількість їжі залишилася, п'ють одну склянку технічної води на день. Мели зв'язок кілька годин тому. Мене вразила новина, що закидають фосфорними бомбами "Азовсталь". Я запитала його, чи все добре. Він сказав: "Тримаємося", - повідомила Катерина – дружина командира "Азова" Дениса Прокопенка.

Як повідомлялося, після евакуації цивільних із катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу і за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які перебувають на "Азовсталі", залучено впливових посередників та держав. У Генштабі ЗСУ стверджують, що операція з деблокування заводу вимагатиме значних зусиль та великої кількості військ.