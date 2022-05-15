Стефанчук пояснив, чому не можна розірвати всі угоди з РФ та Білоруссю

Верховна Рада не може денонсувати всі угоди України з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Чи можемо ми прибрати все? Вочевидь, ні. Тому що є низка угод, що стосуються прав людини, які мають зберігатися. Наприклад, якщо українці перебуватимуть на території тих держав, а також обміни полоненими, – це все відбувається на рівні міжнародних угод. Водночас економічні угоди мають бути скасовані" , - зазначив спікер українського парламенту.

Водночас він поінформував, що Верховна Рада поставила Кабінету міністрів завдання провести так звані дерусифікацію та дебілорусизацію частини угод. Стефанчук підкреслив, що парламент очікує таких пропозицій та обов’язково розглядатиме їх першочергово.

Крім того, зауважив він, Рада вже розглянула багато питань щодо денонсації угод із РФ та Білоруссю. Зокрема, за його словами, всі документи про участь України в СНД уже денонсовані.