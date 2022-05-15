Денисова: РФ проводить приховану мобілізацію в Криму та на Донбасі навіть серед жінок

Росія проводить на тимчасово окупованих українських теренах приховану мобілізацію. До лав Збройних сил РФ планують закликати навіть жінок, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.

Зокрема, такі заходи розпочалися у тимчасово окупованому Криму, де багато громадян під час призову відмовиться воювати проти української армії та здаються в полон ЗСУ.

Усіх чоловіків віком до 60 років, які прописані у місті Саки та Сакському районі, у період з 16 по 20 травня 2022 року викликають у військкомат для проведення звірки.

У свою чергу, в ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести "звіряння даних" жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник.

Нагадаємо, що Росія вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп. Тому відправляє на війну до України військовозобов'язаних без досвіду.

Раніше ми повідомляли, що російська влада на тлі невдач в Україні проводить приховану мобілізацію. Військкомати розсилають чоловікам повістки для "військового обліку", пропонують вакансії для контрактників та рекламують так звану "спецоперацію".