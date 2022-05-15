Радник мера: у Маріуполі виріс рівень смертності

У заблокованому російськими військами Маріуполі жителі повідомляють про нетиповий рівень смертності. Помирає багато людей середнього віку, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил в дворах одразу виникають нові… Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації. Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод — чотири вершники Апокаліпсису в Маріуполі»", — написав Андрущенко.

Андрющенко наголошує, що лише загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України здатні врятувати маріупольських заручників Росії.