ОВА: на Луганщині окупанти обстріляли евакуаційне авто з дітьми

У неділю, 15 квітня, з Сєвєродонецька Луганської області змогли евакуювати десять людей, з них чотири дитини. На шляху автомобіль потрапив під обстріл російських військових, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Telegram глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вивезли десять людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних. У Сєвєродонецьку росіяни лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає. Патрульні поліцейські змогли забрати десять людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили" , — написав Гайдай.

Він зазначив, що люди вже у безпеці.