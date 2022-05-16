Шахраї крадуть дані банківських карток, прикриваючись "допомогою від ООН"
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники виманюють дані платіжних карток під виглядом допомоги ООН, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
У соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН". На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН". Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж.
Як результат - дані платіжної картки буде скомпрометовано.
Тож Держспецзв’язку застерігає:
- Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Налаштуйте контроль руху коштів (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції).
- Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті, негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.
- Пам’ятайте, що завжди треба дотримуватися основних правил кібергігієни.
Нагадаємо, у квітні шахраї використовували схожу схему. Тоді видавали себе за телеканал "Україна 24" та використовували тему "грошової допомоги від країн ЄС".