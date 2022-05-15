Укрпошта випустить марку, присвячену гурту Kalush Orchestra

В Укрпошті анонсували появу марки, присвяченої переможцям Євробачення-2022 — гурту Kalush Orchestra, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Facebook директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ми вітаємо Kalush з перемогою на Євробаченні. Ви круті! Укрпошта випускає марки, згідно з рішенням Художньої Ради. Але я думаю в мене буде достатньо аргументів як у голови Ради погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений нашим переможцям. Так як ми це зробили з Русланою та Джамалою" , — написав він.

За словами директора, попередньо дизайн марки мають узгодити з організаторами Євробачення. Тому поки опубліковане фото — це приклад одного з варіантів.

Смілянський також нагадав, що наразі у Діє та на сторінці Укрпошти у Facebook триває голосування за тему наступної поштової марки, а марка гурту Kalush Orchestra буде обиратись поза чергою.

У ніч із 14 на 15 травня у Турині (Італія) відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022. Після підрахунку суми голосів національних журі та глядацького голосування, переможцем став український гурт Kalush Orchestra.