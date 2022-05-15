Правляча партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО

Соціал-демократична партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО. При цьому політична сила виступила проти розміщення на шведській території ядерної зброї, повідомляє РБК-Україна.

Про це каже заява партії.

Зазначається, що сьогодні відбулося засідання правління партії, на якому було прийнято рішення підтримати подачу Швецією заявки на вступ до НАТО.

"Соціал-демократи будуть домагатися того, щоб Швеція, у разі схвалення заявки НАТО, висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї і постійних баз на шведській території" , - підкреслюється в релізі.

Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде назвала історичним рішення правлячої партії дати згоду на вступ країни до НАТО.

"Російське вторгнення в Україну погіршило ситуацію з безпекою в Швеції і у всій Європі" , - написала вона в Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани уряду Швеції провести 16 травня позачергове засідання, на якому буде прийнято рішення щодо подачі заявки на вступ до НАТО.

Зазначимо, напередодні Фінляндія офіційно повідомила про подачу заявки на вступ до НАТО.