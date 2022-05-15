Подоляк прокоментував масові пожежі у російських військкоматах

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк саркастично прокоментував на своїй сторінці у Twitter масові підпали російських військкоматів, повідомляє Новое время.

«Рязань, Нижньовартовськ, Мордовія, Івановська область — останнім часом у Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому? Росія продовжує спецоперацію з демілітаризації… власної армії. Все ще йде за планом чи нам допомогти це пришвидшити?» — написав він.

За даними Медузы, за останні три дні в РФ намагалися підпалити будівлі чотирьох військкоматів, а від початку війни — більше десяти.

Зокрема, за даними видання, в ніч на 15 травня у Волгограді намагалися підпалити віськкомат по Радянському, Ворошиловському та Кіровському районах, в ніч на 14 травня — у селищі Пронськ Рязанської області намагалися підпалити двері та віконну раму військкомата, а в ніч на 13 травня невідомі кинули коктейлі Молотова у стіну військкомату в Гуково та в будівлю військкомату в Омську.

8 травня російська опозиціонерка Любов Соболь повідомляла, що невідомі закидали коктейлями Молотва військкомат у Череповці.