У Конгресі США заявили про неефективність санкцій проти Росії

Введені США проти Росії санкції не спрацювали. Обмеження не змусили Володимира Путіна припинити війну в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила член Палати представників Конгресу республіканець Марджорі Тейлор Грін, пише The Washington Post.

"Через всі ці санкції Володимир Путін припинив свою війну в Україні? Ні, зовсім ні" , - сказала вона в інтерв'ю газеті.

Політик констатувала, що санкції проти Росії не спрацювали. Грін додала, що піклується про США та американський народ. Вона заявила, що в США є люди, які не можуть знайти дитячу суміш при такому дефіциті.

"Але наш Конгрес збирається відправити 40 млрд доларів в якусь іншу країну" , - додала вона.

Зазначимо, Грін разом з 56 своїми однопартійцями голосувала проти надання нового пакету допомоги Україні на 40 млрд доларів. Газета підкреслює, що зростає кількість конгресменів-республіканців, які виступають проти виділення військової допомоги Києву.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 33 млрд доларів, який Палата представників збільшила до 40 млрд.

Зазначимо, голосування за новий пакет допомоги Україні заблокував сенатор Ренд Пол. Очікується, що документ приймуть у середу, 18 травня.