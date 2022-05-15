Запорізька ОВА: між колаборантами і окупантами починаються сварки через гроші

У Запорізькій області ставленика російських окупантів "губернатора" Євгена Балицького місцеві колаборанти звинуватили в зникненні висланих з Москви грошей нібито на виплати жителям Мелітополя до 9 травня, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.

"Між колаборантами та окупантами починаються серйозні непорозуміння. Вони не хочуть поступатися першістю один одному. Відомий запоріжцям зрадник Рогов звинуватив самопризначеного "губернатора" Балицького в тому, що через нього "загубилися дорогою" з Москви до Мелітополя обіцяні виплати по 10 000 рублів до 9 травня" , - йдеться в повідомленні.

Також в ОВА зазначили, що протягом доби на Запорізькому напрямку війська РФ здійснювали вогневе ураження ЗСУ з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Також були спроби вести контрбатарейну боротьбу.

Сьогодні українські військові Сил оборони знешкодили ще одну БМП-3 з повним боєкомплектом, а днями військові гірничо-штурмової Закарпатської бригади у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю здійснили вогневу атаку позицій армії РФ, в результаті чого ворог був змушений тікати, кинувши практичне неушкоджений БМП-3 з повним боєкомплектом (гранатомети, міни, вогнемет), передали в Запорізькій ОВА.

15 травня окупанти в Оріхові артударами пошкодили три відділення місцевої лікарні та храм релігійної громади.

Вчора, 14 травня, протягом всієї доби рашисти продовжували обстрілювати Гуляйполе і трощити цивільну інфраструктуру. Були пошкоджені житлові будинки місцевих. Деякі приміщення від прямих ракетних влучень повністю зруйновані. Також пошкоджено прибудинкову територію та гаражні споруди мирного населення. Інформації про постраждалих не надходило.

У селі Мала Токмачка Пологівського району внаслідок артилерійських обстрілів окупантами було пошкоджено господарську будівлю на території Оріхівського виправного закладу.