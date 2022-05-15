Енергоатом: окупанти замаскували обстріляні ними будівлі Запорізької АЕС

Російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні НАЕК "Енергоатом".

"Результати обстрілу окупантами будівлі навчально-тренувального центру атомної станції сором'язливо прикрили. Уздовж всього периметра АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, Бетонні блоки та інші інженерні загородження" , - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що співробітникам Запорізької АЕС заборонено приходити на роботу з телефонами.

В "Енергоатомі" також додали, що в Енергодарі стало менше російських військових. Ймовірно, їх "перекинули" на Донбас.