Енергоатом: окупанти замаскували обстріляні ними будівлі Запорізької АЕС
Російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні НАЕК "Енергоатом".
"Результати обстрілу окупантами будівлі навчально-тренувального центру атомної станції сором'язливо прикрили. Уздовж всього периметра АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, Бетонні блоки та інші інженерні загородження", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що співробітникам Запорізької АЕС заборонено приходити на роботу з телефонами.
В "Енергоатомі" також додали, що в Енергодарі стало менше російських військових. Ймовірно, їх "перекинули" на Донбас.