У Міноборони розповіли, чому українці почали масово повертатися додому

Незважаючи на те, що в Україні триває війна і існує загроза ракетних ударів, люди повертаються до Харкова та інших міст не тільки через оптимізм, а й через те, що відчувають фінансові труднощі, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Треба розуміти, що у людей закінчуються гроші. Десь жити просто так, не працюючи, платити за житло, харчуватися - це потрібно розуміти. Тобто це пов'язано не тільки з оптимізмом... Люди повертаються, тому що, швидше за все, складна ситуація і вони змушені повертатися саме з фінансових міркувань" , - заявила Маляр.

Вона також зазначила, що ті українці, у яких є можливість залишатися і залишати своїх дітей за кордоном, чинять саме так.