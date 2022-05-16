Посольство США в Україні незабаром відновить роботу, - Блінкен

Посольство США знову відкриється в Києві і відновить роботу дуже скоро. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен на зустрічі з представниками НАТО, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Американські дипломати повернулися в Україну після декількох тижнів роботи в Польщі" , - сказав Блінкен високопоставленим дипломатам країн НАТО на зустрічі в Берліні.

"Ми приймаємо всі необхідні запобіжні заходи, але ця робота триває, і ми відновимо роботу" , — зазначив держсекретар США.

Він також підтвердив, що США будуть продовжувати впроваджувати нові санкції, експортний контроль і дипломатичний тиск на Росію до тих пір, поки це необхідно. Тим часом дипломат сказав, що Вашингтон підтримує зусилля ЄС по досягненню незалежності від російської енергетики, і сказав, що США також роблять ряд кроків, щоб допомогти, включаючи перенаправлення значних поставок газу в Європу.