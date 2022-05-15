ВМС ЗСУ знешкодили морські міни в Одеській області

Фахівці підривної команди Військово-Морських Сил ЗСУ знищили дві російські морські міни, які напередодні були винесені на узбережжя Чорного моря біля Одеси, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Ці морські якірні міни російських окупантів винесло штормовою погодою впритул до узбережжя недалеко від пляжу в Одеській області.

Військові підривники 15 травня вилучили небезпечні "морські дари", віднесли в безпечне місце і там знешкодили методом підриву.

"На Одещині 2 морські ворожі якірні міни, що штормовою погодою було винесено впритул до узбережжя, фахівцями підривної команди Військово-Морських Сил вилучено і знешкоджено" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, одеситів вранці 15 травня попереджали про знищення морських мін 15 травня, які прибило до узбережжя біля одного з пляжів області.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області на пляжах з'явилися протипіхотні міни. Цивільним заборонили ходити по піску. Також небезпечно зараз гуляти одеськими пляжами, купатися в Чорному морі, оскільки російські окупанти продовжують розміщувати морські міни.