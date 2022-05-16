Стокгольм готовий вирішити розбіжності з Туреччиною щодо НАТО – МЗС Швеції

Стокгольм і Анкара владнають розбіжності, що виникли у зв'язку з можливим вступом Швеції до складу НАТО. Країни продовжать вести взаємовигідні двосторонні відносини, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявила очільниця МЗС Швеції Анн Лінде.

"Ми продовжимо діалог з Туреччиною і постараємося залагодити всі існуючі непорозуміння" , - заявила Лінде.

Крім цього, глава зовнішньополітичного відомства Королівства підкреслила, що уряд Швеції найближчим часом нормалізує відносини з Туреччиною за допомогою двостороннього діалогу.

Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час прес-конференції в Берліні заявив, що турецький уряд не заперечує проти розширення НАТО, проте не згодна з позицією країн, які підтримують терористів.