Румунія допоможе Україні експортувати зерно – очільник МЗС

Румунія і США допоможуть Україні вивезти заблоковане в країні зерно через румунські порти Галац і Констанца. Це питання глава МЗС Румунії Богдан Ауреску обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Я коротко обговорив з держсекретарем Блінкеном зусилля і плани Румунії щодо підтримки економіки України шляхом полегшення експорту і логістики зерна через порти Галац і Констанца, а також можливі спільні міжнародні дії в цьому відношенні, щоб зробити внесок у глобальну продовольчу безпеку" , - зазначив Ауреску.

Раніше повідомлялося, що Румунія підтримає швидкий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Оскільки для неї дуже важливо приєднання цих двох країн до Альянсу.