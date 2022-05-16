СБУ: у Харківській області затримали чоловіка, який здавав позиції ЗСУ

СБУ затримала в Харківській області прихильника "руського міра", який співпрацював з окупантами і здавав позиції ЗСУ, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві Управління СБУ в Харківській області.

"Встановлено, що фігурант провадження за допомогою соціальних мереж передавав представнику РФ інформацію про переміщення, рух і розташування техніки, і особовий склад Збройних Сил України і сил Територіальної оборони. Надалі інформацію надавали співробітникам ФСБ РФ" , - йдеться в повідомленні.

При цьому житель Чугуївського району зізнається, що вже давно відчуває себе "російською людиною" і ще з початку вторгнення Росії мав гостре бажання допомогти окупаційним військам досягти своїх цілей.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.2 ст. 114-2 (за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україні, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану) КК України.