Bloomberg: ФРН припинить імпорт російської нафти попри санкції ЄС

Німеччина планує відмовитися від постачання нафти з Росії, навіть якщо ЄС не вдасться домовитися про заборону в рамках наступного пакета санкцій, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел видання, уряд продовжує зусилля з укладання угод з альтернативними постачальниками енергоносіїв. У Кабміні країни впевнені, що зможуть розв'язувати проблеми з логістикою протягом наступних шести-семи місяців.

За даними міністерства економіки ФРН, частка російської нафти від загального обсягу з початку війни знизилася приблизно з 35 до 12%.

Зараз владі залишається вирішити, як отримати достатню кількість нафти з альтернативних джерел для ключового східнонімецького нафтопереробного заводу.

Нафтопереробний завод в Шведті, який забезпечує паливом міжнародний аеропорт Берліна, а також більшість заправних станцій в столиці і прилеглій землі Бранденбург, має отримувати енергоносії через німецький Балтійський порт Росток, йдеться в матеріалі.

Нещодавно канцлер Німеччини Шольц заявив, що введені проти Росії санкції, за розв'язану війну на Україні, не будуть зняті до тих пір, поки Москва не досягне мирної угоди з Києвом. Він додав, що український уряд сам вирішує, який слід укласти мир.

Відзначити, кілька країн Євросоюзу допустили можливість відстрочки нафтового ембарго.