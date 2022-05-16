Радник мера: в Маріуполі окупанти відбирають майно у жителів
В Маріуполі російські окупанти під виглядом "націоналізації" відбирають майно у жителів, повідомляє Новое время.
Про це заявив радник мера міста Петро Андрющенко.
За його словами, після "документа" терористичної організації "ДНР" під виглядом "націоналізації" вкрадено все рухоме та нерухоме майно, а також цінності в галузі залізничного транспорту, електроенергетики та водопосточання.
"Офіційне мародерство в дії. Наступним кроком буде передання "націоналізованого" майна у власність росії", — написав він.
Андрющенко заявив, що мова йде не лише про державну або комунальну власність.
"Мова йде про власність фізичних та юридичних осіб", — написав він.