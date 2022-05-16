Гайдай: війська РФ обстріляли кілька міст на Луганщині
Російські війська в Луганській області вступили в бій з військовими ЗСУ біля селища Борівське, і зі втратами відступили. Також окупанти вели атаки в напрямку Тошківки. Загарбники протягом доби обстріляли кілька міст, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, а також постраждали люди.
Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також в напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду", - розповів він.
Голова ОВА уточнив, що постраждали села Попаснянської громади.
" Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці - загалом 11, з яких три багатоповерхівки", - ідеться в повідомленні.
Крім того, у неділю вдень зафіксовані попадання в 7 багатоповерхівок у нових районах Сєвєродонецька, а також було пошкоджено будівлю професійного училища.
"З артилерії та систем залпового вогню також атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка", - повідомив Гайдай.
До Дніпра був госпіталізований 15-річний підліток, який постраждав у Лисичанську в результаті обстрілу військами РФ міста.
"Чоловік і жінка загинули на місці. Росіяни обстріляли будинок у старих районах міста приблизно о 16:00. Ще одного чоловіка госпіталізовано. Дев'ять осіб отримали поранення позавчора після артилерійської атаки ворога по лікарні в Сєвєродонецьку", - розповів голова ОВА.