Гайдай: війська РФ обстріляли кілька міст на Луганщині

Російські війська в Луганській області вступили в бій з військовими ЗСУ біля селища Борівське, і зі втратами відступили. Також окупанти вели атаки в напрямку Тошківки. Загарбники протягом доби обстріляли кілька міст, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, а також постраждали люди.

Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿ повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також в напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду" , - розповів він.

Голова ОВА уточнив, що постраждали села Попаснянської громади.

" Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці - загалом 11, з яких три багатоповерхівки" , - ідеться в повідомленні.

Крім того, у неділю вдень зафіксовані попадання в 7 багатоповерхівок у нових районах Сєвєродонецька, а також було пошкоджено будівлю професійного училища.

"З артилерії та систем залпового вогню також атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка" , - повідомив Гайдай.

До Дніпра був госпіталізований 15-річний підліток, який постраждав у Лисичанську в результаті обстрілу військами РФ міста.