Британська розвідка: Лукашенко уникає прямої участі у війні

Самопроголошений президент Білорус Олександр Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні.﻿ Про це йдеться в щоденному зведенні британської розвідки, повідомляє Європейська правда.

Після навчань на початку травня Білорусь оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії та ракетних військ на полігонах на заході країни.

"Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксують українські війська, тому вони не можуть розгортатися для підтримки операцій на Донбасі" , – ідеться у звіті.

Також вказується, що, незважаючи на попередні припущення, на сьогодні білоруські сили не були безпосередньо залучені до конфлікту.

Проте, білоруська територія використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ і Чернігів. Росія також здійснила повітряні вильоти та ракетні удари з Білорусі.