Росія забирає завод Renault і випускатиме там "москвичі"

На території Росії вирішили конфіскувати підприємства французької корпорації Renault, яка призупинила свою діяльність після вторгнення в Україну. На московському заводі замість автомобілів під брендами Renault і Nissan будуть випускати "москвичі", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Я прийняв рішення забрати завод на баланс міста і відновити виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич", - написав мер Москви Сергій Собянін на своєму сайті.

Крім того, як повідомило міністерство промисловості і торгівлі РФ, 67,69% акцій автоконцерну "АВТОВАЗ" переходять у власність ФГУП "НАМИ". Про те, що робитимуть на заводі, який випускав "жигулі", не повідомляється.

Renault, західний автовиробник, найбільш схильний до впливу в Росії, заявив у березні, що призупиняє роботу свого московського заводу і розглядає можливість негрошового списання на суму 2,2 млрд євро, щоб відобразити потенційні втрати.

У квітні міністерство торгівлі РФ заявило, що завод Renault в Москві, що виробляє автомобілі під брендами Renault і Nissan, буде переданий уряду міста. Також анонсувалася передача 68% акцій найбільшого російського автовиробника "АвтоВАЗ" автомобільному науково-дослідному інституту за символічний 1 рубль.