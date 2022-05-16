УЗ відновила продаж квитків через Приват24

УЗ відновила продаж квитків через Приват24

Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24 та інші канали продажу ПриватБанку, повідомляє Економічна правда.

"Зручно купувати квитки на потяг знову можна онлайн у Приват24, на сайті bilet.pb.ua, а також у будь-якому з понад 9800 терміналів самообслуговування та у відділеннях банку", - йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Раніше УЗ з міркувань безпеки тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

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