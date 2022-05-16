Мер: окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва

У Миколаєві пролунала серія сильних вибухів через ракетні удари та удари з РСЗВ окупантів по житлових кварталах міста. ﻿﻿Про це написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що зранку 16 травня після ворожого обстрілу Інгульського району Миколаєва, на проспекті Центральному виникла пожежа даху магазину та автомобіля Daewoo Lanos припаркованого у дворі.

Згідно з даними мерії, окрім пожежі в магазині та згорілого авто, пошкоджені вікна житлових будинків та газопровід низького тиску.

У звіті регіонів ОВА повідомила, що внаслідок обстрілів поранена людина. ДСНС та мер про це писали.