Міністр: Чехія хоче, щоб Зеленський був гостем саміту лідерів ЄС

Прага хоче, щоб президент України Володимир Зеленський був гостем на саміті лідерів ЄС у жовтні 2022 року, який вона організує у рамках свого головування у Раді ЄС. Про це сказав чеський міністр у справах ЄС Мікулаш Бек, повідомляє Європейська правда.

Саміт, найімовірніше, відбудеться у Празькому Граді на початку жовтня під час головування Чехії, яке триватиме з липня до грудня 2022 року.

Спочатку уряд розглядав можливість присутності на заході президента США Джо Байдена, але оскільки він відвідав Польщу наприкінці березня, малоймовірно, що він повернеться до Центральної Європи в такий короткий термін.

"Ми хотіли б, щоб президент України був гостем на саміті" , - сказав Бек.

Бек також зазначив, що найближчими тижнями очікується візит радника Зеленського до Праги. Крім того, віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанышина була запрошена на липневе неформальне засідання Ради із загальних питань.

Чехія наполягала на наданні Україні статусу кандидата у члени ЄС із самого початку російського вторгнення. За словами Бека, Україна має максимально швидко пройти шлях до членства у ЄС, виконавши при цьому всі стандартні критерії.