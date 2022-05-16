ОК "Південь": Одещину обстріляли літаками стратегічної авіації РФ
Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації РФ, уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. Є постраждалі.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо, постраждалі 2 дорослих і важко поранена маленька дитина", - йдеться в повідомленні.
Решта інформації уточнюється.