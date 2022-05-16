ОК "Південь": Одещину обстріляли літаками стратегічної авіації РФ

ОК "Південь": Одещину обстріляли літаками стратегічної авіації РФ
Фото: Facebook

Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації РФ, уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. Є постраждалі.

Про це повідомляє﻿ ОК "Південь".

"Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо, постраждалі 2 дорослих і важко поранена маленька дитина", - йдеться в повідомленні.

Решта інформації уточнюється.

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