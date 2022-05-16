Нацполіція: РФ ударила по Донецькій області "Градами", ракетами та авіабомбами

Нацполіція: РФ ударила по Донецькій області "Градами", ракетами та авіабомбами

Минулої доби Росія атакувала десять населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба﻿ Національної поліції в Донецькій області.

Як повідомили у Нацполіції, окупанти застосували проти мирного населення авіацію, танки, важку артилерію, реактивні системи залпового вогню "Град" та "Смерч", а також ракети.

Під атаками росіян опинилися Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброве, Бахмутське.

Внаслідок обстрілів загинули шестеро мирних жителів, ще 12 отримали поранення.

Зруйновано 36 цивільних об'єктів – житлові будинки, мечеть, завод, кафе та об'єкти критичної інфраструктури.

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Військові злочини Росії задокументовані. Поліцейські розпочали досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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