Нацполіція: РФ ударила по Донецькій області "Градами", ракетами та авіабомбами
Минулої доби Росія атакувала десять населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Донецькій області.
Як повідомили у Нацполіції, окупанти застосували проти мирного населення авіацію, танки, важку артилерію, реактивні системи залпового вогню "Град" та "Смерч", а також ракети.
Під атаками росіян опинилися Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброве, Бахмутське.
Внаслідок обстрілів загинули шестеро мирних жителів, ще 12 отримали поранення.
Зруйновано 36 цивільних об'єктів – житлові будинки, мечеть, завод, кафе та об'єкти критичної інфраструктури.
Військові злочини Росії задокументовані. Поліцейські розпочали досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.