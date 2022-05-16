Радник мера: росіяни блокують вихід із бункерів Азовсталі

Росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів Азовсталі. Більшість наземних операцій ведуться на периметрі заводу. Про це повідомляє﻿ радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Азовсталь. Головне. Росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Більшість наземних дій ними ведуться на периметрі заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щільність обстрілів" , - написав він.

Він також назвав черговим фейком повідомлення росЗМІ про те, що нібито 10 воїнів вийшли з Азовсталі із білими прапорами.