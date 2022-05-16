Чубаров: у Криму будівлю окупаційної влади облили жовтою і блакитною фарбою

У ніч на 16 травня невідомі облили жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації у місті Євпаторія в окупованому Криму, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Крим – це Україна! У ніч із 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали" , – заявив він.

Чубаров виклав фото облитої фарбою будівлі і зазначив, що це будівля окупаційної адміністрації міста Євпаторія.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також висловив сподівання, що "наступного разу "коктейль Молотова" також досягне своєї мети".