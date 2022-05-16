Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 27 700 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1228 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) од,
- артилерійських систем – 577 (+22) од,
- РСЗВ - 195 (+0) од,
- засобів ППО - 89 (+0) од,
- літаків – 200 (+0) од,
- гелікоптерів – 165 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),
- крилатих ракет - 97 (+2),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,
- спеціальної техніки - 42 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Дані уточнюються.