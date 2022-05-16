Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ
Фото: president.gov.ua

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 27 700 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1228 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) од,
  • артилерійських систем – 577 (+22) од,
  • РСЗВ - 195 (+0) од,
  • засобів ППО - 89 (+0) од,
  • літаків – 200 (+0) од,
  • гелікоптерів – 165 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),
  • крилатих ракет - 97 (+2),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,
  • спеціальної техніки - 42 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.

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