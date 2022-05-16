ISW: РФ втратила 485 осіб у переправі через Сіверській Донець

При спробі переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550-ти (тобто 88%), також понад 80 одиниць техніки РФ було пошкоджено. Про це, посилаючись на американський Інститут досліджень війни (ISW), повідомляє Українська правда.

"Російські війська допустили значні тактичні помилки під час спроби масштабної переправи через річку Сіверський Донець з боку Кремінної", – ідеться у звіті ISW.

Уточнюється, що російське командування направило 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії для форсування річки Сіверський Донець з метою оточення українських військ поблизу Рубіжного з північного заходу.

"11 травня українська артилерія знищила російські понтонні мости та щільно зосереджені російські війська та техніку навколо них, що, як повідомляється, призвело до 485 втрат і пошкодження понад 80 одиниць техніки", – написано у звіті.

Аналітики зазначають, що 8 березня 74-а мотострілецька бригада намагалася переправитися через річку Десна у Чернігівській області – й тоді не зазнала подібних невдач.

"Командування та штаб підрозділу, можливо, не усвідомили небезпеки, яку створило вдосконалення артилерійських можливостей України за два місяці, або просто були некомпетентні чи не в змозі контролювати свої війська" , – припускають вони.

Натомість у випадку з переправою через Сіверський Донець відомі проросійські Телеграм-канали з приблизно 300 тисячами підписників почали критикувати російський Генштаб за те, що він не зміг вчитися на попередніх бойових помилках, і висловлювали стурбованість тим, що цензура та самоцензура позбавляли їх усвідомлення ситуації.