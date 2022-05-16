Чаус: на Чернігівщині починають відновлення критичної інфраструктури

У Чернігівській області з 16 травня починають відновлювати об'єкти критичної інфраструктури. Уряд уже виділив необхідні кошти.﻿ Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿ повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Завершилися всі процедури перерахування коштів, затвердження кошторисів у міністерстві, і на цьому тижні, сподіваюся навіть сьогодні, обласна адміністрація, спільно з балансоутримувачами, підрядниками розпочинає відновлення об'єктів критичної інфраструктури: електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки" , – заявив Чаус.

Він додав, що після цього почнеться відновлення житлового фонду.

"Уже на сьогоднішній день 150 млн виділено й перебувають на казначейських рахунках області. З них частину перераховано УКБ (Управлінню капітального будівництва – ред.), і сьогодні розпочнуться роботи", – зазначив голова ОВА.



За словами Чауса, в області хочуть створити спеціальної економічної зони, яка допоможе бізнесу відновитися після російського вторгнення.