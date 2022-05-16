У ЄС не впевнені, що зможуть зараз погодити нафтове ембарго проти РФ
Європейський Союз допускає, що не зможе узгодити позиції всіх країн щодо нафтового ембарго, яке очікувано має увійти до шостого пакета санкцій блоку проти РФ за вторгнення в Україну, повідомляє Економічна правда.
Про це заявив представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель перед зустрічами міністрів закордонних справ у Брюсселі в понеділок.
Він зазначив, що "об’єктивною ситуацією" є те, що деякі країни-члени більше залежать від російської нафти, ніж інші, оскільки вони не мають виходу до моря і покладаються на трубопроводи з Росії.
Міністри обговорюватимуть ситуацію і намагатимуться розблокувати ситуацію, сказав він,проте попередив, що "не може гарантувати, що це станеться, тому що позиції досить сильні".
Перешкоди у перемовинах зумовлені, зокрема, відмовою Угорщини погодити шостий пакет санкцій ЄС, який включав ембарго на російську нафту. Офіційні особи Єврокомісії продовжують вести перемовини з Будапештом, а також Чехією та Словаччиною щодо спеціальних умов, аби зрештою схвалити заборону імпорту російської нафти в рамках нового санкційного пакету.
Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені напередодні зустрічі у Брюсселі наголосив, що Кремлю необхідно дати "дуже чіткий сигнал", що ціна, яку Росія заплатить за розв’язану нею війну буде зростати далі.
"Нам потрібно зібратися і зробити це", – закликав він.