Мінекономіки знову дозволило АЗС підвищити ціни

Мінекономіки вдруге з початку травня підвищило розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, повідомляє Корреспондент.

Так, розрахункові ціни для бензину підвищено на 2,17 гривні: з 31,19 гривні до 33,36 гривні за літр, для дизельного палива знижено на 32 копійки: з 35,63 гривні до 35,31 гривні за літр.

Таким чином вартість бензину на АЗС не може перевищувати 39,86 гривні за літр, дизельного палива - 42,31 гривні за літр.