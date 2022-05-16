Денісова: на Херсонщині кількість населення зменшилася вдвічі
У Херсонській області зараз залишається близько 500 тисяч осіб. До початку війни було близько мільйона жителів. Про це написала Уповноважена Верховної Ради України у справах людини Людмила Денісова.
Зазначається, що у жителів Херсонської області немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію та майже обмежена можливість пересування по області.
Окупанти не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою та грабують гуманітарні вантажі.
За повідомленням мера міста Ігоря Колихаєва, у Херсоні медикаменти закінчаться за два тижні, вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків проти серцево-судинних захворювань, не вистачає кисню. Значна потреба в лікарських засобах існує в усіх районах Херсонщини без винятку.
У перші дні захоплення південного регіону окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари вивезли до Криму та Росії, написала Денісова.
"Як гуманітарку росіяни роздають продукти 5-річної давнини та ліки, в яких сплив термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді", - зазначила вона.