Денісова: на Херсонщині кількість населення зменшилася вдвічі

У Херсонській області зараз залишається близько 500 тисяч осіб. До початку війни було близько мільйона жителів. Про це написала Уповноважена Верховної Ради України у справах людини Людмила Денісова.

Зазначається, що у жителів Херсонської області немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію та майже обмежена можливість пересування по області.

Окупанти не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою та грабують гуманітарні вантажі.

За повідомленням мера міста Ігоря Колихаєва, у Херсоні медикаменти закінчаться за два тижні, вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків проти серцево-судинних захворювань, не вистачає кисню. Значна потреба в лікарських засобах існує в усіх районах Херсонщини без винятку.

У перші дні захоплення південного регіону окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари вивезли до Криму та Росії, написала Денісова.