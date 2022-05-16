Глави МЗС країн ЄС обговорять постачання Україні артилерії та бронемашин

Міністри закордонних справ ЄС, які розпочали сьогодні зустріч у Брюсселі, розраховують отримати від керівника зовнішньополітичного відомства України Дмитра Кулеби оновлену інформацію про розвиток подій у боротьбі проти російського вторгнення, а також обговорять наслідки цієї війни для світової економіки, повідомляє Укрінформ.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Сьогодні міністри матимуть зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб з’ясувати, яким є розвиток ситуації. Українці продовжують чинити лютий опір (російському вторгненню – ред.), і ми будемо продовжувати надавати їм зброю, щоб вони могли чинити такий спротив…. Йдеться про зброю, яка зазвичай використовується у такій війні, включаючи артилерію та броньовані машини" , - сказав Боррель.

Він наголосив, що міністри також розглянуть наслідки, які ця війна має для світової економіки, адже внаслідок російської агресії світ постає перед загрозою масштабної економічної кризи, зокрема, через різке зростання цін на електроенергію та продукти харчування.