ОВА: російські ДРГ намагалися прорвати держкордон на Сумщині

Сьогодні, 16 травня, близько 7 ранку була спроба прориву державного кордону на території Сумської області.

Про це повідомив﻿ очільник ОВА Дмитро Живицький.

"Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальна групи" , - написав він.

Прикордонники дали бій росіянам, ті ж відступити за лінію державного кордону, додав Живицький.