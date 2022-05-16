ОВА: російські ДРГ намагалися прорвати держкордон на Сумщині
Сьогодні, 16 травня, близько 7 ранку була спроба прориву державного кордону на території Сумської області.
Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький.
"Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальна групи", - написав він.
Прикордонники дали бій росіянам, ті ж відступити за лінію державного кордону, додав Живицький.