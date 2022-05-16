Euractiv: Прем’єр Естонії закликає лідерів ЄС не дзвонити Путіну

Естонська прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що нині немає сенсу говорити з Володимиром Путіним, якщо Євросоюз дійсно хоче, щоб він зрозумів, що він перебуває в ізоляції. Про це вона повідомила в інтерв’ю Euractiv.

«Я відчуваю, що якщо всі йому (Путіну – ред.) постійно телефонують, він не отримує меседжа, що він в ізоляції. Тож якщо ми хочемо донести меседж про те, що насправді «ви ізольовані», не дзвоніть йому. В цьому немає сенсу. Він відчуває, що знаходиться у центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити. Але що ми маємо з цього? Я не бачу жодних результатів, тому що після всіх цих розмов була Буча, Ірпінь – ми не бачимо жодних ознак деескалації» , – сказала Каллас.

За її словами, з початку вторгнення РФ в Україну, канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон стали ледь не єдиними з лідерів ЄС, які проводять телефонні розмови з президентом РФ.

Глава уряду Естонії зазначила, що зусилля зупинити військову машину Путіна в Україні, а також політично та військово ізолювати Росію мають продовжуватися.