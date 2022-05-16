ООН: у разі затяжної війни 90% українців можуть опинитися за межею бідності

Якщо війна Росії проти України триватиме понад рік, 90% українського населення може опинитися за межею бідності. Про це, з посиланням на ООН, повідомляє Новое время.

За їх даними росіяни вже завдали шкоди інфраструктурі України на 100 млрд доларів. При цьому там попереджають, що реальна оцінка ситуації може бути у 5−6 разів вищою.