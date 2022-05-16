ООН: у разі затяжної війни 90% українців можуть опинитися за межею бідності
Якщо війна Росії проти України триватиме понад рік, 90% українського населення може опинитися за межею бідності. Про це, з посиланням на ООН, повідомляє Новое время.
За їх даними росіяни вже завдали шкоди інфраструктурі України на 100 млрд доларів. При цьому там попереджають, що реальна оцінка ситуації може бути у 5−6 разів вищою.
"Україна: зруйновані будівлі, дороги, мости, лікарні, школи на суму не менше 100 млрд доларів США. Половина підприємств повністю закрита, інша половина зазнає труднощів. Затяжний конфлікт може призвести до того, що 9 з 10 українців опиняться за межею бідності", — сказано у повідомленні.