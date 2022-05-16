У США вважають, що Україна може "обійти" ПДЧ на шляху до НАТО

За словами тимчасової повіреної США в Україні Крістіни Квін, Україна має шанс стати членом НАТО без етапу Плану дій щодо членства - як Фінляндія та Швеція, тому що це не обов'язкова частина процедури вступу, повідомляє Європейська правда.

"Що стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Однак я би не називала це скороченою процедурою" , - зазначила тимчасова повірена.

Вона зауважила, що ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі-члену досягнути вимог для сумісності, і якщо якась держава вже відповідає усім вимогам – План дій щодо членства стає непотрібним.

"Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог" , - сказала Крістіна Квін.

Зазначимо, у рішенні Брюссельського саміту НАТО у червні 2021 року підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу через План дій щодо членства.