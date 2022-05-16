Квін: ленд-ліз для України не призведе до шаленого боргу перед США
Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін заявила, що ленд-ліз не призведе до появи величезного боргу України після війни, повідомляє Європейська правда.
"Скажу відверто, це просто процедура прискорення постачання зброї. Тому, звичайно, ленд-ліз не призведе до появи в України якогось величезного боргу після війни", — сказала вона в інтерв'ю.
За її словами, ленд-ліз — усупереч його назві (слово lend означає "позичати", тобто передавати тимчасово — ред), ми не говоримо про те, що Україна має повернути все, що отримає за цим механізмом.
Квін додала, що ідея ленд-лізу в іншому.
"Коли США продають або передають зброю іншій державі, уряд має проходити експортну процедуру, отримувати погодження та відповідати певним обмеженням. І саме для того, щоб не стикатися з цими обмеженнями, пропонується передавати зброю ленд-лізом", — сказала вона.
Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня. 28 квітня законопроєкт 417 голосами підтримала Палата представників, а 7 квітня його одноголосно ухвалив Сенат США.