Мер: із захопленого Мелітополя за 2 місяці виїхало до половини мешканців

За останні два місяці з захопленого російськими окупантами Мелітополя Запорізької області виїхало 45−50% місцевих жителів.﻿ Про це, посилаючись на міського голову Івана Федорова під час національного телемарафону, повідомляє Новое время.

"За нашими даними, за останні два місяці з Мелітополя поїхало 45−50% місцевих жителів. Це майже 60−65 тисяч жителів. У Мелітополі залишилося близько 70 тисяч людей у самому місті" , — зазначив він.

За словами Федорова, більшість із них — люди похилого віку.

Мер Мелітополя додав, що по селах ситуація трохи краща, оскільки до приміських населених пунктів окупанти не дійшли.