Квін: США дали Україні зброю без умов щодо ОРДЛО та Криму

Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін зазначила, що Сполучені Штати надали Україні військову допомогу без якихось умов щодо Донбасу та Криму, повідомляє Європейська правда.

Крістіна Квін зазначила, що Україна вже примусила російську армію відступити з Київщини, Чернігівщини та під Харковом, тож "не позбавлене логіки припущення, що вона відкине росіян і з інших окупованих регіонів".

"Ми, надаючи Україні безпекову допомогу, не обговорювали якимось чином використання наданої зброї щодо Криму та Донбасу, не ставили умов з цього приводу. Натомість ми завжди визнавали, що і Крим, і Донбас – це Україна, і цей факт матиме величезне значення, коли ми будемо ухвалювати рішення про подальшу підтримку в контексті того, як далеко Україна відкидатиме російську армію. Але рішення про це лишається за Україною" , - зазначила тимчасова повірена.

Вона додала, що чула припущення про те, що США нібито зумисно не надають Україні стільки зброї, щоб російську армію можна було відкинути і перемогти, і дають стільки, щоби їх тільки стримувати та виснажувати.