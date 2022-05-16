МЗС РФ відреагувало на розширення НАТО в Скандинавії
Рівень військової напруги зросте після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.
"Ситуація, звичайно ж, радикально змінюється у світлі того, що відбувається. Те, що безпека Швеції, як і Фінляндії, якщо на те пішло, в результаті цього рішення не зміцниться, для нас абсолютно очевидно", - вважають у МЗС РФ.
За словами Рябкова,
"загальний рівень військової напруженості зросте", а
"передбачуваності в цій сфері поменшає".
"У якій формі ми забезпечуватимемо свою безпеку після зміни цієї загальної натовської конфігурації, питання окреме. Це залежатиме від того, що в практичному плані стане наслідком очікуваного приєднання Фінляндії та Швеції до північноатлантичного союзу", - зазначив заступник голови МЗС РФ.
У країн Заходу
"не має бути ілюзій, що ми це просто так стерпимо", додав він.
"У них не має бути ілюзій, що ми це просто так стерпимо, це повинні розуміти й Брюссель, Вашингтон та інші натовські столиці", – заявив Рябков.