МЗС РФ відреагувало на розширення НАТО в Скандинавії

Рівень військової напруги зросте після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.

"Ситуація, звичайно ж, радикально змінюється у світлі того, що відбувається. Те, що безпека Швеції, як і Фінляндії, якщо на те пішло, в результаті цього рішення не зміцниться, для нас абсолютно очевидно", - вважають у МЗС РФ.

За словами Рябкова, "загальний рівень військової напруженості зросте" , а "передбачуваності в цій сфері поменшає" .

"У якій формі ми забезпечуватимемо свою безпеку після зміни цієї загальної натовської конфігурації, питання окреме. Це залежатиме від того, що в практичному плані стане наслідком очікуваного приєднання Фінляндії та Швеції до північноатлантичного союзу", - зазначив заступник голови МЗС РФ.

У країн Заходу "не має бути ілюзій, що ми це просто так стерпимо" , додав він.